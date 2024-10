Kongres PiS. PN nieoficjalnie: Michał Wójcik nowym wiceprezesem PiS

Po raz pierwszy dostał się jako poseł do Sejmu w 2015 roku, kiedy to startował z listy w okręgu katowickim. Od 2016 r. pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, a w grudniu 2017 r. objął funkcję wiceprezesa Solidarnej Polski. 6 października 2020 prezydent RP Andrzej Duda powołał go na ministra-członka Rady Ministrów w rządzie premiera Mateusza Morawieckiego.