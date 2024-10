"Mam inny pogląd niż część PiS". Patryk Jaki o kandydacie na prezydenta

Wybory prezydenckie i kandydat PiS. Patryk Jaki: Nie wszyscy się ze mną zgadzają

- Uważam, że to raczej powinna być osoba, która wykorzysta kampanię wyborczą, kiedy dużo więcej ludzi interesuje się polityką, i będzie w stanie odczarować nasze idee, pokazać, że nam doklejono gębę , będzie potrafiła o te idee walczyć. To musi być ktoś, kto potrafi argumentować, potrafi się bić, wykorzysta debaty, które będą oglądały miliony ludzi, i zmieni to - wymieniał Jaki.

Stwierdził, że "co by nie mówić o Andrzeju Dudzie, potrafił to zrobić". - Jeśli mam do wybory osobę, która jest stosunkowo świeża, ale nie potrafi wykorzystać kampanii, by przekonać do swoich racji, a z drugiej strony - mając osobę, która potrafi to robić, ale jest doświadczona rządzeniem - ja wybrałbym tę drugą osobę - stwierdził.