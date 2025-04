Wojska Kim Dzong Una trafiły do rosyjskiego regionu po tym, jak Ukraina w sierpniu zeszłego roku rozpoczęła tam swoją ofensywę . Zarówno Moskwa , jak i Pjongjang zaprzeczały wysłaniu Koreańczyków do walki z Kijowem po stronie Rosji, ale zachodnie służby wywiadowcze potwierdziły, iż żołnierze sojusznika Władimira Putina są obecne w okolicach Kurska .

Wojskowy dodał, że w przeciwieństwie do Rosjan, Koreańczycy z Północy są bardziej lojalni, a bohaterska śmierć na polu bitwy jest czymś, z czego są dumni. Według niego rosyjscy żołnierze muszą być zmuszani do walki.

Dowódca ocenił również, że operacja kurska zakończyła się sukcesem mimo odwrotu sił Kijowa . W kwietniu Rosjanom udało się wyprzeć z regionu większość ukraińskich oddziałów. Zostały one zmuszone do pospiesznego wycofania się z miasta Sudża po ofensywie wojsk rosyjskich i północnokoreańskich.

- Oni (Rosjanie i Koreańczycy z Północy - red.) stracili wiele osób, są to zarówno straty możliwe do odzyskania, jak i nieodwracalne. Stracili wiele sprzętu, duża część ich infrastruktury została uszkodzona, co oznacza, że będą musieli ją odbudować. A to jest również kosztowne, to również osłabia Rosję - wyjaśnił wojskowy.