"W życiu bym nie pomyślał". Mentzen odpowiada Hołowni

"Ciekaw jestem, jak Hołownia uzasadni, że to się nie wydarzyło" - napisał Sławomir Mentzen, pokazując przy tym zdjęcie mające być dowodem na słuszność swoich słów. Za wypowiedź, która z jego ust padła na sejmowej mównicy, lider Polski 2050 pozwał go w trybie wyborczym, a dotyczyła ona zapraszania do parlamentu migrantów.