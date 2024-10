Problem w tym, że nowa inicjatywa nie wszystkim w partii przypadła do gustu .

Podziały w młodzieżówce PiS. Zarzuty o przejmowanie organizacji

Wskazuje na cele organizacji, zbliżone do zadań Forum Młodych . Dodaje, że bez kontroli kierownictwa partii stowarzyszenie stanie się "kombajnem do mielenia pieniędzy" pozyskanych na przykład od samorządów związanych z PiS.

Dlaczego bez kontroli? Bo stowarzyszenie, w odróżnieniu od młodzieżówki, jest organem pozastatutowym partii . Zgodnie ze statutem, który określa funkcjonowanie PiS i do którego - według naszych rozmówców prezes Jarosław Kaczyński jest mocno przywiązany, młodzieżówka jest zależna od regulaminu przyjmowanego przez Komitet Polityczny partii.

Spór w PiS. Pomysłodawca odpowiada: Nie chcę rywalizować

- To mój autorski pomysł . Powołujemy stowarzyszenie, którego działalność ma być skupiona na ludziach młodych, społecznikach. Na oficjalny start i ogłoszenie konkretnych działań jeszcze przyjdzie czas - mówi w rozmowie z Interią Szymon Stachowiak.

Pytamy, czy stowarzyszenie ma zastąpić młodzieżówkę. - Jestem zdania, że takich inicjatyw powinno powstawać jak najwięcej i nie będą się wykluczać . To wszystko powinno funkcjonować w zgodzie i harmonii, a nie wzajemnej rywalizacji - zaznacza Stachowiak.

Cele NowaPL.org pozostają jednak zbieżne z zadaniami Forum Młodych. Rozmówcy Interii wskazywali, że to droga do przejęcia młodzieżówki. - Nie będę komentował plotek. Uważam to za bardzo błędne myślenie. Wspieram wszystkie takie inicjatywy, niezależnie od tego, czy są partyjne, czy niepartyjne, o zasięgu lokalnym czy ogólnopolskim. - odpowiada Stachowiak.