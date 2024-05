Politycy prawicy żądają we wniosku "wyznaczenia i zwołania w niezwłocznym terminie nadzwyczajnego, dodatkowego posiedzenia Sejmu", aby polski premier "przedstawił kompleksową informację na temat założeń realizacji paktu migracyjnego", a także "okoliczności, w jakich rząd (...) zgodził się na pakt migracyjny i relokacje nielegalnych migrantów Polski".

PiS chce niezwłocznego posiedzenia Sejmu. "Muszą poznać prawdę"

Nowe przepisy zaproponowane przez UE mają rozłożyć odpowiedzialność za zarządzanie migracją w Unii pomiędzy wszystkie kraje członkowskie. Służyć temu ma mechanizm obowiązkowej solidarności, który zakłada rozlokowanie co roku co najmniej 30 tys. osób. Ma on polegać na udzielaniu wsparcia krajom znajdującym się pod presją migracyjną przez pozostałe państwa członkowskie. Alternatywnie państwa unijne będą mogły zapłacić 20 tys. euro za każdą nieprzyjętą osobę lub wziąć udział w operacjach na granicach zewnętrznych UE.