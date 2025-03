Sprawa wyszła na jak dzięki redaktorowi naczelnemu tygodnia "The Atlantic" Jeffery'owi Goldbergowi. To właśnie on został dołączony do rozmowy, w której wysokiej rangi urzędnicy dyskutowali na temat misji bojowych. Osobą, która miała omyłkowo zaprosić redaktora był doradca prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego Michael Waltz.