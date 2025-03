Putin "chce wycisnąć jak najwięcej". Tak wykorzystuje rozmowy z USA

Władimir Putin "dał jasno do zrozumienia, że najpierw będzie szukał szerokiego zakresu ustępstw", zanim przystanie na zawieszenie broni w Ukrainie - ocenia "The New York Times". Poprzez naprawę relacji z USA rosyjski przywódca chce poprawić sytuację ekonomiczną i geopolityczną kraju. Pytanie, czy Donald Trump wykorzysta to do negocjacji lepszej umowy dla Kijowa, czy "straci cierpliwość do Putina".