Donald Tusk pokazał dokument. "Kochany panie prezydencie"

- Ja mam tutaj kartkę kochany panie prezydencie. To rozporządzenie Rady Ministrów dot. tymczasowego zawieszenia prawa do azylu. Czekamy na pana podpis pod ustawą, gdyby dziś rano się pojawił, to teraz byśmy przyjęli to rozporządzenie - powiedział Donald Tusk podczas posiedzenia Rady Ministrów. - Proszę nie marnować ani godziny - apelował lider PO.