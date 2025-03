"W wariancie z Nawrockim odsetek odpowiedzi ' nie wiem ' wzrósł do 8,9 proc., natomiast w starciu z Mentzenem spadł do 6,6 proc., co może wskazywać na większą polaryzację w drugim przypadku" - analizuje sondażownia.

- Jeśli głosów niezdecydowanych jest 10 proc., to połowa głosów do zgarnięcia to 45 proc. Jeśli partie opozycyjne mają razem 45 proc. to znaczy, że na Trzaskowskiego, Biejat, Hołownię też wypada 45 proc. Jeśli Nawrocki i Mentzen nie mają 45 proc., to znaczy, że ci drudzy mają więcej. To jest oparte na tej prostej kalkulacji: ich wynik plus połowa niezdecydowanych, to mniej niż nasz kandydat - tłumaczy na łamach Interii prof. Jarosław Flis (UJ).