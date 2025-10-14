W skrócie Donald Trump był jednym z potencjalnych kandydatów do Pokojowej Nagrody Nobla w 2025 roku, jednak nagrodę otrzymała María Corina Machado.

Większość Polaków w badaniu IBRiS sprzeciwiła się przyznaniu Trumpowi tej prestiżowej nagrody.

Zdecydowane poparcie dla kandydatury Trumpa wyrażają sympatycy Konfederacji, podczas gdy wyborcy koalicji rządzącej są w większości przeciwni.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Czy prezydent USA Donald Trump powinien dostać Pokojową Nagrodę Nobla? Wyniki sondażu są jednoznaczne. 63,8 proc. respondentów uważa, że ta nagroda mu się nie należy. Przeciwnego zdania jest 23,1 proc. 13 proc. wybrało odpowiedź "nie mam zdania".

Donald Trump powinien dostać Pokojową Nagrodę Nobla. Nowy sondaż

Donald Trump był wskazywany jako jeden z kandydatów do otrzymania Pokojowej Nagrody Nobla w 2025 roku. Ostatecznie wyróżniona została liderka wenezuelskiej opozycji María Corina Machado.

W poniedziałek Trump był jednym z sygnatariuszy rozejmu na Bliskim Wschodzie. Wcześniej, przemawiając w Knesecie, otrzymał owacje na stojąco oraz zapewnienie, że Izrael będzie nakłaniał inne kraje do poparcia kandydatury prezydenta USA do pokojowego Nobla w przyszłym roku. - To tylko kwestia czasu - przekonywał premier Binjamin Netanjahu.

Pracownia IBRiS zapytała Polaków, czy popierają przyznanie tej prestiżowej nagrody amerykańskiemu przywódcy. Badanie przeprowadzono na zlecenie Radia ZET.

Donald Trump chce pokojowego Nobla. Polacy sceptyczni, nowy sondaż

Większość ankietowanych jest sceptyczna wobec uhonorowania Donalda Trumpa pokojowym Noblem. 63,8 proc. respondentów odpowiedziało, że Trump nie powinien dostać nagrody. Przeciwnego zdania jest 23,1 proc. 13 proc. wybrało odpowiedź "nie mam zdania".

Największy sprzeciw dla przyznania prezydentowi USA pokojowego Nobla odnotowano wśród wyborców koalicji rządzącej. Uważa tak 98 proc. zwolenników Nowej Lewicy, 99 proc. wyborców Koalicji Obywatelskiej oraz 99 proc. głosujących w 2023 roku na Trzecią Drogę.

W sondażu padło pytanie o Donalda Trumpa. Uwagę zwracają wyborcy Konfederacji

W badaniu IBRiS uwagę zwraca jedna grupa. 76 proc. sympatyków Konfederacji opowiada się za uhonorowaniem Donalda Trumpa Pokojową Nagrodą Nobla. 21 proc. wyborców tej formacji jest przeciwnego zdania.

W przypadku głosujących na Prawo i Sprawiedliwość widać wyraźny podział. 38 proc. z nich popiera przyznanie Nobla amerykańskiemu przywódcy. 34 proc. opowiada się przeciwko.

Badanie przeprowadzono metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), między 10 a 11 października na reprezentatywnej próbie 1067 Polaków.

Pokojowy Nobel dla prezydenta USA? Donald Trump mógłby dołączyć do czterech poprzedników

Pokojowa Nagroda Nobla została wręczona po raz pierwszy w 1901 roku. Komitet Noblowski uhonorował dotychczas czterech prezydentów USA.

W 1906 za "współtworzenie różnych traktatów pokojowych" nagrodę otrzymał Theodore Roosevelt. 13 lat później za wysiłki na rzecz pokoju po I wojnie światowej oraz założenie Ligi Narodów doceniono Woodrowa Wilsona.

Pokojowy Nobel w 2002 roku powędrował do byłego prezydenta USA. Jimmy Carter został uhonorowany za działalność na rzecz rozwiązywania konfliktów międzynarodowych. W 2009 roku za wysiłki na rzecz ograniczenia arsenałów nuklearnych nagrodzono Baracka Obamę.

Przemówienie Trumpa przerwane. Dwaj politycy musieli zostać wyprowadzeni z Knesetu ASSOCIATED PRESS INTERIA.PL