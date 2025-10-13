W skrócie Blisko połowa Polaków uważa, że Donald Tusk nie powinien dalej być premierem, a 32 proc. z nich zdecydowanie opowiada się za zmianą szefa rządu.

Wśród młodszych osób i posiadających wykształcenie zawodowe poparcie dla zmiany premiera jest wyższe, natomiast w grupie seniorów i absolwentów wyższych uczelni dominuje chęć utrzymania obecnego stanu.

Preferencje polityczne silnie wpływają na ocenę Tuska: wyborcy Konfederacji i PiS w większości są za odejściem premiera, a elektoraty KO i Lewicy popierają jego pozostanie.

Zgodnie z wynikami badania Opinia24 przeprowadzonego dla RMF FM niemal połowa Polaków (47 proc.) uważa, że Donald Tusk nie powinien dalej zajmować stanowiska premiera, z czego 32 proc. zdecydowanie opowiada się za zmianą szefa rządu.

32 proc. badanych jest przeciwnych odwołaniu obecnego szefa rządu (17 proc. "zdecydowanie nie"), a 21 proc. nie ma na ten konkretnego temat zdania.

Donald Tusk powinien pozostać premierem? Młodzi prą do zmiany

Największe poparcie dla takiego przetasowania widać wśród najmłodszych grup respondentów - jest to aż 59 proc. wśród osób w wieku 25-29 lat (z czego aż 43 proc. "zdecydowanie tak") i 56 procent w grupie 30-39 lat.

Dokładnie odwrotnie sytuacja ma się w przypadku najstarszych ankietowanych (w wieku 60+). Największa część tej grupy wolałaby, aby Donald Tusk pozostał na stanowisku (42 proc.).

Duże różnice widać także w zależności od wykształcenia respondentów. Osoby z wykształceniem zawodowym w większości (53 proc.) popierają zmianę, podczas gdy wśród mających wyższe wykształcenie dominują głosy przeciw (38 proc.).

Partyjne podziały w sprawie przyszłości Donalda Tuska

W wynikach sondażu widać zdecydowane różnice w zależności od deklarowanych preferencji politycznych. Zwolennicy Konfederacji w zasadniczej większości (83 proc.) popierają zmianę na stanowisku premiera, a w rankingu niechęci wobec Tuska tuż za nimi plasują się wyborcy PiS (73 proc.).

Inaczej sprawa przedstawia się po drugiej stronie sceny politycznej, gdzie elektoraty Koalicji Obywatelskiej (69 proc.) oraz Lewicy (56 proc.) w większości popierają obecnego premiera.

Podobnie sprawa ma się wśród osób głosujących w wyborach prezydenckich na Rafała Trzaskowskiego - pośród osób głosujących na tego kandydata w I turze 66 proc., a w II turze 57 proc. sprzeciwiało się odwołaniu Tuska.

