Wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Czarzasty wbił szpilę prezydentowi

W skrócie Włodzimierz Czarzasty poinformował, że kancelaria Sejmu zakończyła korespondencję z Kancelarią Prezydenta w sprawie powołania sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Czarzasty powiedział, że oczekuje, aby prezydent przyjął ślubowanie wybranych sędziów oraz skomentował zachowanie prezydenta wobec dziennikarza.

Sejm 13 marca wybrał sześciu sędziów Trybunału Konstytucyjnego, a Kancelaria Prezydenta zgłosiła wątpliwości dotyczące zgodności tej procedury z Konstytucją i Regulaminem Sejmu.

- Pierwsze pismo wpłynęło dwa tygodnie temu, co do błędów - według Kancelarii Prezydenta - w trybie powołania sędziów. Na to pismo odpowiedział szef Kancelarii Sejmu Marek Siwiec - powiedział Włodzimierz Czarzasty.

Jak dodał na konferencji prasowej przed rozpoczęciem posiedzenia Sejmu, odpowiedź na drugie pismo z Kancelarii Prezydenta nie nadejdzie, ponieważ zostało uznane jako próba polemiki ze stanowiskiem Siwca.

Czarzasty: Nie odpowiemy na pismo z Kancelarii Prezydenta

- Kancelaria Sejmu zakończyła korespondencję w tej sprawie z Kancelarią Prezydenta. Na drugie pismo nie odpowiemy nie dlatego, że jesteśmy w jakikolwiek sposób aroganccy albo niechętni, tylko uważamy, że stanowisko prezydenta jest takie, żeby tę sprawę przeciągać, i wykazuje ewidentnie złą wolę. My traktujemy tę sprawę tak, jak została opisana w piśmie pana Siwca po pierwszym piśmie pana prezydenta - wyjaśnił Czarzasty.

Marszałek Sejmu podkreślił, że cała procedura została przeprowadzona zgodnie z prawem, zgodnie z regulaminem Sejmu. - Oczekujemy, żeby prezydent przyjął ślubowanie sędziów - podkreślił.

"Martwię się o stan emocjonalny prezydenta". Czarzasty wspomniał konferencję Nawrockiego

Czarzasty stwierdził, że w nadesłanych z Kancelarii Prezydenta pismach widać wiele nerwów. - Obawiam się zresztą o stan emocjonalny pana prezydenta, bo obserwowałem go na konferencji prasowej i jego zachowanie w stosunku do dziennikarza TVN. Chcę powiedzieć, że to zachowanie oceniam jako wyjątkowo chamskie, brutalne i takie, które nigdy nie powinno dojść do skutku - powiedział Czarzasty.

Chodzi o pytanie, jakie reporter zadał prezydentowi po zakończeniu wspólnej konferencji prasowej prezydentów Polski i Węgier, zorganizowanej w ramach obchodów Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Dziennikarz pytał o opinię Karol Nawrockiego na temat współpracy Viktora Orbana z Władimirem Putinem.

- Myślę, panie prezydencie, że jeżeli pan jest w stanie tak zdenerwować się na dziennikarza TVN, to co się stanie z pana zachowaniem w momencie, kiedy będą do decyzji poważne sprawy polityczne - sprawy, od których będzie zależała np. przyszłość Polski. Martwię się o to - dodał lider Nowej Lewicy.

- Ale ja nie dam się zdenerwować i nie będę już wchodził w polemikę z kancelarią prezydencką w sprawie sędziów Trybunału Konstytucyjnego - powtórzył.

Spór o sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Sejm 13 marca wybrał sześciu sędziów Trybunału Konstytucyjnego, których kandydatury formalnie zgłosiło Prezydium Sejmu, a w praktyce kluby koalicji rządowej. W minioną środę szef KPRP poinformował na X, że poprosił marszałka Sejmu o wyjaśnienia dotyczące tej procedury oraz odpowiedzi na konkretne pytania. Podkreślił przy tym, że sposób powołania sędziów TK "budzi poważne wątpliwości" pod względem zgodności z regulaminem Sejmu i Konstytucją RP.

Kancelaria Sejmu odpowiedziała na pismo, jednak szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki ocenił, że nie rozwiewa ono zasadniczych wątpliwości.

"Przede wszystkim nie udzielono odpowiedzi na pytanie, dlaczego przy procedowaniu wyboru sędziów w dniu 13 marca 2026 r. nie zastosowano konstytucyjnej zasady indywidualizacji powołań wyrażonej w art. 194 ust. 1 Konstytucji" - napisał Bogucki.

Bogucki zaznaczył, że Kancelaria Sejmu nie odpowiedziała również na jego drugie pytanie: Dlaczego Sejm nie obsadził wakatów w Trybunale Konstytucyjnym na czas, mimo że daty końca kadencji poszczególnych sędziów były wcześniej znane.

Jak podkreślał na konferencji Włodzimierz Czarzasty, kwestia związana z procedurą wyboru sędziów TK została wyjaśniona w oświadczeniu zamieszczonym dzień wcześniej na stronie Sejmu.

W komunikacie Sejm przekazał, że głosowanie odbyło się zgodnie z art. 194 ust. 1 Konstytucji RP, który mówi, że sędziów wybiera się indywidualnie na dziewięć lat, a rozpoczęcie kadencji nowego sędziego zależy nie od końca kadencji poprzednika, lecz od daty wyboru przez Sejm. Każdy z sześciu kandydatów był głosowany osobno na jedno z wakujących stanowisk.

