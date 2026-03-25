W skrócie Andrzej Poczobut od pięciu lat przebywa w białoruskim więzieniu i został skazany na osiem lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze w 2023 roku.

W 2024 i 2025 roku władze Białorusi uwolniły grupy więźniów politycznych, ale Poczobut nie został zwolniony.

Polskie władze deklarują nieustanne starania o uwolnienie Poczobuta.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Dziennikarz został zatrzymany 25 marca 2021 roku. Władze białoruskie przypisały jego działaniom - polegającym na kultywowaniu polskości i publikowaniu artykułów w mediach - znamiona "rehabilitacji nazizmu". Był długo przetrzymywany w areszcie, najpierw w Żodzinie i w Mińsku, a potem w Grodnie, gdzie po zakończeniu śledztwa oczekiwał na proces.

Andrzej Poczobut. Więzień polityczny na Białorusi

Andrzej Poczobut urodził się w 1973 roku w obwodzie grodzieńskim na Białorusi. Ukończył uniwersytet w Grodnie i później, na początku lat 2000., zaczął pracować dla mediów białoruskich. Przez wiele lat współpracował z polskimi mediami, w tym z "Gazetą Wyborczą" i TVP Polonia, relacjonując sytuację na Białorusi.

Za krytyczne wypowiedzi na temat Alaksandra Łukaszenki trafiał do aresztu i stawał przed sądem (w 2011 r. otrzymał wyrok w zawieszeniu). Jako działacz nieuznawanego przez białoruskie władze i zdelegalizowanego w 2005 r. Związku Polaków na Białorusi Poczobut, pasjonat historii, poświęcał czas m.in. na badanie losów Polaków na terenach Białorusi.

Zobacz również: Dagmara Pakuła

Proces po jego zatrzymaniu w 2021 roku rozpoczął się 16 stycznia 2023 r., a 8 lutego 2023 r. zapadł wyrok ośmiu lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Poczobut został osadzony w kolonii w Nowopołocku, która ma opinię jednego z najgorszych więzień na Białorusi. Apelacja do wyroku została odrzucona przez białoruski Sąd Najwyższy.

Białoruś uwolniła grupy więźniów. Poczobuta wśród nich nie było

W 2024 r. władze białoruskie zwolniły z więzień pewną grupę więźniów politycznych, ale nie było wśród nich Poczobuta.

Następnie w 2025 roku uwolniono kolejne grupy więźniów po rozmowach w Mińsku z przedstawicielami USA.

19 marca bieżącego roku poinformowano o uwolnieniu przez władze białoruskie 250 osób i ogłoszono zniesienie części sankcji amerykańskich wobec Mińska. Również tym razem Poczobut nie znalazł się wśród wypuszczonych na wolność.

Zobacz również: Jakub Pogorzelski

Białoruski dyktator Alaksandr Łukaszenka dawał do zrozumienia, że traktuje Poczobuta jak polityczną kartę przetargową, np. mówiąc publicznie, że mógłby on zostać wymieniony na działaczy białoruskiej opozycji, którzy uciekli z kraju przed jego zemstą.

Polskie władze: Staramy się uwolnić Poczobuta. "Kropla drąży skałę"

- Zarówno nasze MSZ, jak i służby specjalne pracują cały czas, aby Andrzeja Poczobuta wyciągnąć z tej białoruskiej niewoli - zapewnił w czwartek szef MSWiA Marcin Kierwiński. - Wiemy doskonale, że nie jest to sprawa prosta, ale kropla drąży skałę, ja jestem przekonany, że prędzej czy później uda się to zrobić - dodał.

Również inni przedstawiciele rządu, na czele z premierem, a także prezydent wielokrotnie zapewniali o staraniach na rzecz uwolnienia Poczobuta.

W ubiegłym roku, w Dniu Niepodległości, prezydent Karol Nawrocki odznaczył Poczobuta - w formie zaocznej - Orderem Orła Białego "w uznaniu znamienitych zasług w działalności na rzecz Polaków na Białorusi, w szczególności za walkę o prawa człowieka i niezłomną postawę w konfrontacji z przejawami odradzających się reżimów totalitarnych".

Premier Donald Tusk - we wrześniu ub. roku po zwolnieniu grupy więźniów na Białorusi - podkreślił, że uwolnienie Poczobuta pozostaje priorytetem Polski w rozmowach z sojusznikami i władzami Białorusi. - Wszyscy wiedzą, że Andrzej Poczobut jest pierwszy na liście naszych oczekiwań. Nie wykluczam, że to jest powód, dla którego nie chcą go wypuścić - mówił wówczas premier.

Zobacz również: Krzysztof Ryncarz

Uwolnienie Poczobuta z białoruskiej kolonii: Decyzje muszą zapaść na bardzo wysokim szczeblu

Z dostępnych informacji wynika, że jeszcze przed procesem Poczobut odmówił zgody na stawiany przez władze warunek opuszczenia kraju, którego jest obywatelem, w zamian za uwolnienie.

Organizacje praw człowieka uznają Poczobuta za więźnia politycznego. Polskie władze domagają się uwolnienia działacza i oczyszczenia go z politycznie motywowanych i - jak podkreślają - nieprawdziwych zarzutów.

- My, przyjaciele Andrzeja, rodzina, ale też wszyscy Polacy z Białorusi, zawsze mieliśmy i nadal mamy nadzieję na jego uwolnienie, ale niewiele w tej sytuacji możemy zrobić, bo niewiele od nas zależy. Decyzje muszą zapaść na bardzo wysokim szczeblu - tłumaczył Marek Zaniewski, wiceprezes Związku Polaków na Białorusi.

Sasin o wizycie Nawrockiego na Węgrzech: Absurdalne zarzuty wobec prezydenta Polsat News Polsat News