Seria incydentów w krajach NATO. Drony nadleciały znad Rosji

W skrócie Dron z Rosji naruszył łotewską przestrzeń powietrzną i eksplodował, nie powodując obrażeń ani szkód w infrastrukturze cywilnej.

Estońska Służba Wywiadu Zagranicznego poinformowała o incydencie, w którym dron znad Rosji uderzył w komin elektrowni Auvere, nie powodując obrażeń.

Generał Egils Leszczinskis stwierdził, że bezzałogowce zboczyły z pierwotnej trajektorii i nie stanowiły skoordynowanej akcji.

"Siły Powietrzne zidentyfikowały obcy bezzałogowy statek powietrzny, który wleciał w łotewską przestrzeń powietrzną z Rosji" - przekazano w komunikacie resortu obrony Łotwy.

Jak dodano, wojskowy system wczesnego ostrzegania wykrył eksplozję w regionie położonego we wschodniej Łotwie miasta Krasław.

Łotwa i Estonia. Drony z Rosji naruszyły przestrzeń powietrzną

Łotewskim służbom udało się odnaleźć szczątki bezzałogowca z Rosji. "Na miejscu zdarzenia obecni są przedstawiciele Narodowych Sił Zbrojnych, Policji Państwowej i Państwowej Straży Granicznej" - dodano w komunikacie.

"Nie stwierdzono dalszego zagrożenia dla bezpieczeństwa ludności cywilnej ani łotewskiej przestrzeni powietrznej. Nikt nie został ranny, a infrastruktura cywilna nie uległa uszkodzeniu" - podkreślono.

Funkcjonariusze wszczęli śledztwo, które ma na celu wyjaśnić okoliczności zdarzenia. O podobnym incydencie poinformowała także Estonia.

"Dron uderzył w komin elektrowni Auvere. Nikt nie został ranny" - powiadomiła w oświadczeniu Estońska Służba Wywiadu Zagranicznego, dodając, że "dron wszedł w przestrzeń powietrzną Estonii znad Rosji".

Dron z Rosji na Łotwie. To nie pierwszy incydent

Generał Egils Leszczinskis z dowództwa łotewskiej armii podkreślił w rozmowie z krajową telewizją, że nie zidentyfikowano jeszcze ani producenta, ani kraju pochodzenia maszyny.

Leszczinskis przekazał, że kilka godzin wcześniej od strony Białorusi inny obiekt naruszył łotewską przestrzeń powietrzną, następnie skręcił i wleciał do rosyjskiej przestrzeni powietrznej.

Generał ocenił, że incydenty nie stanowiły skoordynowanej akcji. Jego zdaniem oba bezzałogowce zboczyły z pierwotnej trajektorii i "wleciały w obszar, do którego nie miały wchodzić" - podała LETA.

Generał ocenił również, że choć łotewska obrona jest przygotowana na tego rodzaju incydenty, to nie sposób jest zagwarantować stuprocentowego bezpieczeństwa, "jeśli w sąsiednich krajach toczą się operacje wojskowe".

Z kolei w poniedziałek na Litwie rozbił się wojskowy bezzałogowiec - ten jednak należał do Ukrainy. Dron był związany z operacją, którą Ukraińcy prowadzili tamtej nocy przeciwko Rosji.

Źródła: Reuters, AFP, PAP

