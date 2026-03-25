W skrócie Ebrahim Zolfaqari zakwestionował doniesienia Donalda Trumpa o "dobrych" negocjacjach USA z Iranem, podkreślając brak rozmów od wybuchu wojny.

MSZ Iranu zdementowało informacje o prowadzonych negocjacjach, wskazując, że Waszyngton wprawdzie proponował rozmowy, ale nie doszło do nich.

Agencja Reutera podała, że według izraelskich urzędników Trump jest zdeterminowany, by zakończyć konflikt z Iranem, a USA przekazały Teheranowi 15-punktowy plan zakończenia wojny.

- Walczysz już we własnej głowie tak mocno, że zaczynasz negocjować sam ze sobą? - zapytał ironicznie rzecznik irańskiego dowództwa wojskowego Ebrahim Zolfaqari w telewizji państwowej, zwracając się do prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa.

Donald Trump o "dobrych" negocjacjach. Iran dementuje

Wojskowy odniósł się w ten sposób do niedawnych wypowiedzi amerykańskiego polityka, który zapewniał, że USA prowadzą "dobre i konstruktywne" negocjacje ze stroną irańską, które mogą doprowadzić do szybkiego zakończenia wojny.

Donald Trump, podczas rozmowy z dziennikarzami w Białym Domu, zapewnił, że rozmawia z "właściwymi ludźmi" w Iranie i podkreślił, że Irańczycy bardzo chcą dojść do porozumienia.

MSZ Iranu zdementowało te słowa, stwierdzając, że Waszyngton zaproponował wprawdzie rozmowy, ale od wybuchu wojny nie doszło do żadnych negocjacji. Strona irańska podkreśliła także, że w ciągu dwóch poprzednich lat USA dwukrotnie uderzyła na Iran w trakcie rozmów.

- Tak, jak zawsze powtarzaliśmy, ktoś taki jak my nie może dojść do porozumienia z kimś takim jak wy. Ani teraz, ani nigdy - dodał rzecznik.

Iran - USA. Izraelscy urzędnicy: Trump jest zdeterminowany, by zakończyć wojnę

Agencja Reutera poinformowała, powołując się na ocenę trzech wysokich rangą przedstawicieli władz Izraela, że Trump wydaje się zdeterminowany, by zawrzeć porozumienie z Iranem mające na celu zakończenie działań wojennych na Bliskim Wschodzie.

Urzędnicy ci ocenili jednocześnie, że ich zdaniem jest mało prawdopodobne, by Iran zgodził się na żądania USA w ramach ewentualnej nowej rundy negocjacji, które załamały się 28 lutego wraz z rozpoczęciem przez USA i Izrael wojny z Iranem.

We wtorek amerykański dziennik "The New York Times" donosił, powołując się na własne źródła, że Waszyngton przekazał Teheranowi 15-punktowy plan zakończenia wojny. Kluczową rolę w negocjacjach miałby pełnić Pakistan.

Plan ma poruszać zarówno kwestię irańskich programów zbrojeniowych - w tym nuklearnego - jak i blokowanej przez Iran cieśniny Ormuz, kluczowej dla światowych dostaw ropy naftowej.

Źródło: Reuters

