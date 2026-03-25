Viktor Orban z ultimatum dla Ukrainy. "Wstrzymujemy przesył"

W skrócie Premier Węgier Viktor Orban zapowiedział wstrzymanie dostaw gazu na Ukrainę i uzależnił wznowienie przesyłu od przywrócenia działania rurociągu Przyjaźń.

Węgry zablokowały 90 mld euro unijnej pożyczki dla Kijowa i 20. pakiet sankcji na Rosję z powodu sporu o dostawy rosyjskiej ropy rurociągiem Przyjaźń.

Na Węgrzech wprowadzono limity cen paliw i ograniczenia sprzedaży ze względu na najniższy w ostatniej dekadzie poziom rezerw ropy naftowej.

- Stopniowo wstrzymujemy dostawy gazu z Węgier na Ukrainę - przekazał w mediach społecznościowych premier Węgier Viktor Orban. Jak dodał, surowiec, który nie zostanie przekazany Ukraińcom, pozostanie w węgierskich magazynach.

Warunkiem wznowienia dostaw gazu jest ponowne uruchomienie uszkodzonego w ataku Rosji w styczniu bieżącego roku rurociągu Przyjaźń, kluczowego dla tranzytu rosyjskiej ropy na Węgry i Słowację.

Ukraina - Węgry. Viktor Orban stawia ultimatum, chodzi o rurociąg Przyjaźń

Wstrzymane dostawy rosyjskiej ropy rurociągiem Przyjaźń od tygodni są przedmiotem sporu między Budapesztem i Bratysławą a Ukrainą. Kwestia ta stała się powodem, dla którego Węgry zablokowały 90 mld euro unijnej pożyczki dla Kijowa i 20. pakiet sankcji na Rosję.

- Sytuacja jest prosta: jeśli nie ma ropy, nie ma pieniędzy - powiedział wtedy Orban. Węgierski premier przyznał, że konsultował się w tej sprawie z przewodniczącym Rady Europejskiej Antonio Costą i premierem Słowacji Robertem Ficą.

Zobacz również: Dominik Héjj

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapewniła na konferencji po szczycie Unii Europejskiej w Brukseli, że, pomimo ciągłego oporu Węgier, UE przekaże Ukrainie pieniądze "w taki czy inny sposób".

Trudna sytuacja na Węgrzech. Chodzi o zasoby ropy

Władze w Kijowie zapewniają, że remontują uszkodzony rurociąg, ale rząd Orbana utrzymuje, że ukraińskie władze celowo wstrzymują wznowienie tranzytu, i nazywa te działania "szantażem".

Węgierskie media ostrzegały w zeszłym tygodniu, że krajowe rezerwy ropy naftowej są na najniższym w tej dekadzie poziomie, a większość stacji benzynowych wprowadziła ograniczenia sprzedaży paliwa.

10 marca na Węgrzech wprowadzono limit cen paliw, ustalony przez rząd na poziomie 595 forintów za 1 litr benzyny i 615 forintów za 1 litr oleju napędowego (odpowiednio 6,5 zł i 6,7 zł). Ograniczenie dotyczy wyłącznie pojazdów z węgierskimi tablicami rejestracyjnymi i zarejestrowanych na Węgrzech.

Atak Rosji w Ukrainie. Dron uderzył w centrum Lwowa t.me/voynareal materiały prasowe