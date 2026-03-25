W skrócie 42-letni górnik zginął we wtorek w kopalni Jankowice podczas przeładunku sekcji obudów ścianowych na głębokości 700 metrów pod ziemią.

Wypadek był pierwszym śmiertelnym zdarzeniem w polskim górnictwie węgla kamiennego w tym roku i trzecim śmiertelnym w całym górnictwie.

Rodzina i bliscy zmarłego otrzymali wyrazy głębokiego współczucia i wsparcia od spółki.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o wczorajszym (24 marca) tragicznym wypadku w kopalni KWK ROW ruch Jankowice, w którym śmierć poniósł 42-letni górnik" - podała w środę PGG w mediach społecznościowych.

Kopalnia Jankowice. Wypadek w trakcie pracy, nie żyje górnik

Spółka uściśliła, że do wypadku doszło w trakcie prac związanych z przeładunkiem sekcji na głębokości 700 m pod ziemią w kopalni Jankowice, będącej częścią kopalni zespolonej ROW. Mężczyzna pracował od 2019 r. w oddziale zbrojeniowo-likwidacyjno-regeneracyjnym.

Zgodnie z danymi Wyższego Urzędu Górniczego wypadek w kopalni Jankowice jest pierwszym w tym roku śmiertelnym w polskiej kopalni węgla kamiennego i trzecim w górnictwie w ogóle. Do dwóch wypadków śmiertelnych doszło już w górnictwie odkrywkowym.

W 2025 roku w całym polskim górnictwie miało miejsce 16 wypadków śmiertelnych, w tym dwanaście w kopalniach węgla kamiennego.

