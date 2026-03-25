Wypadek 700 metrów pod ziemią. Nie żyje górnik
Nie żyje 42-letni górnik, który zginął we wtorek w kopalni Jankowice. Jak podała w środę rano Polska Grupa Górnicza, wypadek nastąpił 700 metrów pod ziemi w trakcie przeładunku sekcji obudów ścianowych. Do tragedii doszło we wtorek.
W skrócie
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
To pierwsza w tym roku śmiertelna ofiara wypadków w polskim górnictwie węgla kamiennego.
"Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o wczorajszym (24 marca) tragicznym wypadku w kopalni KWK ROW ruch Jankowice, w którym śmierć poniósł 42-letni górnik" - podała w środę PGG w mediach społecznościowych.
Spółka uściśliła, że do wypadku doszło w trakcie prac związanych z przeładunkiem sekcji na głębokości 700 m pod ziemią w kopalni Jankowice, będącej częścią kopalni zespolonej ROW. Mężczyzna pracował od 2019 r. w oddziale zbrojeniowo-likwidacyjno-regeneracyjnym.
Spółka przekazała rodzinie i bliskim zmarłego wyrazy głębokiego współczucia i wsparcia.
Zgodnie z danymi Wyższego Urzędu Górniczego wypadek w kopalni Jankowice jest pierwszym w tym roku śmiertelnym w polskiej kopalni węgla kamiennego i trzecim w górnictwie w ogóle. Do dwóch wypadków śmiertelnych doszło już w górnictwie odkrywkowym.
W 2025 roku w całym polskim górnictwie miało miejsce 16 wypadków śmiertelnych, w tym dwanaście w kopalniach węgla kamiennego.