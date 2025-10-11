W skrócie Koalicja Obywatelska wygrywa w najnowszym sondażu IBRiS dla Onetu, zdobywając 30,5 proc. poparcia, wyprzedzając Prawo i Sprawiedliwość oraz Konfederację.

Do Sejmu weszłoby łącznie pięć ugrupowań, a poza parlamentem znalazłyby się PSL, Partia Razem i Polska 2050.

Badanie wykazuje zmiany poparcia względem poprzedniego sondażu, m.in. wzrost notowań KO i spadek PiS oraz Lewicy.

W najnowszym sondażu partyjnym IBRiS dla Onetu na prowadzenie wychodzi Koalicja Obywatelska. Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, na ugrupowanie Donalda Tuska zagłosowałoby 30,5 proc. badanych.

Za KO znalazła się partia Jarosława Kaczyńskiego z wynikiem 27,3 proc. Trzecie miejsce powędrowało do Konfederacji, na którą głos oddałoby 14,1 proc. ankietowanych.

Najnowszy sondaż. Pięć ugrupowań w Sejmie

Z sondażu wynika, że oprócz pierwszej trójki, do Sejmu weszłyby jeszcze dwa ugrupowania - Lewica z poparciem równym 7,1 proc. i Konfederację Korony Polskiej z 6,1 proc. wskazań.

Pozostałe partie - według badania - znalazłyby się poniżej progu wyborczego.

W Sejmie nie znalazłyby się PSL (4,6 proc.), Partia Razem (2,9 proc.), ani Polska 2050 (1,6 proc.). 5,9 proc. badanych nie wie, na kogo oddałoby swój głos.

Sondaż partyjny. KO ze wzrostem poparcia

Porównanie badania z poprzednim sondażem wykazało wzrost poparcia Koalicji Obywatelskiej o 2 pkt proc. PiS zanotowało w tym samym zestawieniu spadek o 1 pkt. proc., a Konfederacja o 0,3 pkt. proc. Spadek zaliczyła także Lewica (1 pkt. proc.), z kolei ugrupowanie Grzegorza Brauna zyskało wzrost poparcia o 2,7 pkt proc.

Spośród partii, które według badania nie przekroczyłyby progu wyborczego, wzrost odnotowało tylko PSL (o 0,5 pkt proc.). Partia Razem odnotowała spadek poparcia o 1,3 pkt. proc., a Polska 2050 o 0,7 pkt. proc.

Portal przedstawił również symulację, ukazującą, jak przy takich wynikach badania mógłby wyglądać rozkład mandatów w Sejmie. Wynika z niej, że 176 mandatów otrzymałoby KO, 170 - PiS, 78 - Konfederacja, 23 - Lewica, a 13 mandatów zdobyłaby Konfederacja Korony Polskiej.

Badanie IBRiS dla Onetu zostało zrealizowane w dniach 8-9 października 2025 r. metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na próbie badawczej 1,1 tys. dorosłych Polaków.

