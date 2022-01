Rozmowa europejskich liderów z prezydentem USA Joe Bidenem rozpoczęła się chwilę po godzinie 21 w poniedziałek 24 stycznia. Wideokonferencja była poświęcona eskalacji napięcia na granicy Rosji z Ukrainą.

Kryzys Rosja-Ukraina. Komunikat po rozmowie z Joe Bidenem

- Spotkanie odbywało się w trybie niejawnym. Analizowaliśmy sytuację wokół Ukrainy oraz rosyjskie działania. Najważniejsze jest to, że możemy mówić o jedności NATO - podkreślił polski prezydent.



Jak podkreślił prezydent, każdy z uczestników spotkania zabierał głos. - Rozmawialiśmy o możliwych scenariuszach i działaniach, które państwa Sojuszu mogą podjąć, gdyby doszło do agresji - tłumaczył.

- W najbliższych dniach będę chciał podzielić się obrazem sytuacji, który powstaje z dotychczasowych rozmów z najważniejszymi uczestnikami polskiej sceny politycznej. Chcę, aby w piątek odbyła się Rada Bezpieczeństwa Narodowego - powiedział polski prezydent. Jak zaznaczył, liczy on na to, że na spotkaniu pojawią się wszyscy zaproszeni.



- Chcę podkreślić jedność Sojuszu Północnoatlantyckiego. Nie ma w tej chwili sojusznika, który wyłamywałby się z solidarności wobec Ukrainy, wobec pozostałej części NATO. Nic nie wskazuje na to, aby Polska w tym momencie znajdowała się w jakimkolwiek niebezpieczeństwie - podkreślił Andrzej Duda.



Rozmowy z sprawie Ukrainy. Komentarz USA i UE

Do wideokonferencji ws. Ukrainy odniósł się również Biały Dom. Jak przekazała administracja Bidena, wirtualne spotkanie zaczęło się o 21:05, a skończyło o 22:25 (czasu polskiego - red.). Rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki mówiła przed spotkaniem, że narada była częścią ustalania planów na wypadek wznowienia agresji przez Rosję i "dyskusji o tym, co widzimy, oraz tego, jak możemy pomóc i wzmocnić obronę" sojuszników.



Komentarz do rozmów w mediach społecznościowych umieścił również prezydent USA. "Rozmawiałem dzisiaj z przywódcami europejskimi w sprawie rozmieszczenia wojsk rosyjskich na granicy z Ukrainą. Omówiliśmy nasze wspólne wysiłki w celu powstrzymania dalszej rosyjskiej agresji; takie jak przygotowania do nałożenia na Rosję dotkliwych sankcji ekonomicznych i wzmocnienia bezpieczeństwa na wschodniej flance" - napisał Joe Biden.



Na Twitterze głos zabrała także szefowa KE. "Podejmiemy przygotowania na wszystkie ewentualności, na wypadek niepowodzenia dyplomacji: sankcje w przypadku dalszej agresji Rosji oraz wsparcie dla Ukrainy" - napisała Ursula von der Leyen.





Kryzys Rosja-Ukraina. Rozmowa z Joe Bidenem

Decyzja o rozmowie Joe Bidena z Andrzejem Dudą i przywódcami najważniejszych państw Europy zapadła w poniedziałek po południu. "W poniedziałek rozmowa prezydenta Bidena z prezydentem Dudą oraz przywódcami UE, Francji, Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii i NATO" - napisano w komunikacie opublikowanym przez Biały Dom.



Oprócz Andrzeja Dudy w wideokonferencji brali udział Paweł Soloch - szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego - oraz Jakub Kumoch, który pełni rolę szefa biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta.





W poniedziałek wieczorem Departament Obrony USA poinformował, że podjęto decyzję o postawieniu w stan zwiększonej gotowości około 8,5 tys. żołnierzy, którzy mogą zostać skierowani do państw wschodniej flanki NATO.



- USA prowadzą konsultacje z sojusznikami na temat dodatkowych zdolności, których mogą potrzebować na wschodniej flance NATO - poinformował w rzecznik Pentagonu John Kirby. Dodał, że USA są gotowe wzmocnić flankę, jeśli sojusznicy będą tego potrzebować. - Nie mam w tej chwili do ogłoszenia żadnej decyzji, jeśli chodzi o konkretne lokalizacje. Ale jasno powiedzieliśmy naszym sojusznikom ze wschodniej flanki, że jesteśmy przygotowani wzmocnić ich zdolności, jeśli będą tego potrzebować - powiedział Kirby.





Kryzys USA-Rosja. NATO wysyła okręty. "Napięcie rośnie"

Wcześniej na podobny krok zdecydowała się Kwatera Główna NATO. " Kraje NATO wysyłają dodatkowe okręty i myśliwce do Europy Wschodniej , wzmacniając odstraszanie i obronę w miarę, jak Rosja kontynuuje rozbudowę wojsk na Ukrainie i wokół niej" - poinformowała w poniedziałek Kwatera Główna NATO.

- Widzimy informacje, które publikuje Sojusz Północnoatlantycki o zwiększeniu kontyngentu, ściąganiu sił i środków na flankę wschodnią. Wszystko to prowadzi do tego, że napięcie rośnie - zaznaczył Dmitrij Pieskow, rzecznik Kremla, który odniósł się w mediach do działań NATO.

