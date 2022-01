- Do ok. 8,5 tys. żołnierzy USA zostało postawione w stan wyższej gotowości, by móc szybko przemieścić się do Europy - oznajmił w poniedziałek wieczorem (czasu polskiego - red.) rzecznik Pentagonu John Kirby. Dodał, że nie podjęto jeszcze ostatecznej decyzji w sprawie ich wysłania.



Kryzys Rosja-Ukraina. USA stawia wojska w stan gotowości

Kirby zapowiedział, że notyfikowane jednostki z USA zostaną wysłane do Europy w razie aktywacji przez Sojusz Sił Odpowiedzi NATO. W skład kontyngentu wchodziłyby m.in. Brygadowe Zespoły Bojowe (BCT), siły logistyczne, medyczne, lotnicze i wywiadowcze.

Jak zaznaczył Pentagon, administracja prezydenta USA nie wyklucza wysłania na wschodnią flankę NATO dodatkowych sił.



Reklama

- USA prowadzą konsultacje z sojusznikami na temat dodatkowych zdolności, których mogą potrzebować na wschodniej flance NATO - poinformował w rzecznik Pentagonu John Kirby. Dodał, że USA są gotowe wzmocnić flankę, jeśli sojusznicy będą tego potrzebować. - Nie mam w tej chwili do ogłoszenia żadnej decyzji, jeśli chodzi o konkretne lokalizacje. Ale jasno powiedzieliśmy naszym sojusznikom ze wschodniej flanki, że jesteśmy przygotowani wzmocnić ich zdolności, jeśli będą tego potrzebować - powiedział Kirby.

Kryzys Rosja-Ukraina. USA wyśle wojsko? Wcześniejsze doniesienia

To potwierdzenie informacji, które wcześniej podali dziennikarze CNN. Amerykańska stacja telewizyjna informowała w poniedziałek o kolejnych decyzjach administracji prezydenta Joe Bidena, co do ewentualnego doboru sił woskowych, które miałyby zostać wysłane na wschodnią flankę NATO.



Już wcześniej na wzmocnienie sił obronnych w tym regionie zdecydowała się część państw NATO, o czym poinformowano w komunikacie. " Kraje NATO wysyłają dodatkowe okręty i myśliwce do Europy Wschodniej , wzmacniając odstraszanie i obronę w miarę, jak Rosja kontynuuje rozbudowę wojsk na Ukrainie i wokół niej" - poinformowała w poniedziałek Kwatera Główna NATO.

Na komunikat zareagowała Moskwa. - Widzimy informacje, które publikuje Sojusz Północnoatlantycki o zwiększeniu kontyngentu, ściąganiu sił i środków na flankę wschodnią. Wszystko to prowadzi do tego, że napięcie rośnie - powiedział Dimitrij Pieskow cytowany przez agencję TASS.



Kryzys Ukraina-Rosja. Joe Biden zwołał specjalną wideokonferencję

Sytuacja na linii Rosja-Ukraina jest na tyle poważna, że prezydent USA Joe Biden podjął w poniedziałek decyzję o zwołaniu specjalnej wideokonferencji z liderami państw UE. Wśród rozmówców znalazł się prezydent Andrzej Duda.

"Dziś w godzinach wieczornych prezydent Andrzej Duda weźmie udział w wideokonferencji z przywódcami USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Włoch, Sekretarzem Generalnym NATO oraz przewodniczącymi Komisji i Rady UE" - przekazano w komunikacie, który pojawił się w mediach społecznościowych.





Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Rosja jest gotowa eskalować napięcia". Gontarczyk i Bartosiak w "Gościu Wydarzeń". Polsat News