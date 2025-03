Wnioski w sprawie świadczeń interwencyjnych można było składać do 16 marca 2025. To pomoc, którą rząd uruchamia w sytuacjach kryzysowych, do jakich została zaliczona powódź we wrześniu 2024 roku. Do tej pory w ramach świadczenia interwencyjnego ZUS wypłacił niemal 180 mln złotych, a to jeszcze nie koniec wypłat.