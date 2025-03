Europoseł PiS Bogdan Rzońca stwierdził, że rząd "wymyślił sobie problem z praworządnością w Polsce ". "Pisaliście i głosowaliście rezolucje w PE przeciwko Polsce. Doszliście do władzy i bez jednej ustawy wasza 'praworządność' wróciła. Na Jagodnie też już widzą co wyrabiacie!" - napisał.

Na wpis premiera zareagowali też inni politycy. Konrad Berkowicz z Konfederacji stwierdził, że "w takim razie cała ta kłótnia sprowadza się już tylko do różnicy w poziomie łajdactwa, skoro jedynym argumentem, jaki jesteście w stanie przytoczyć, jest to, że tamci robili to samo albo jeszcze gorzej". Jednocześnie przypomniał, że Tusk i jego koledzy "obiecywali być nową jakością".