Oświadczenie po spotkaniu Agaty Kornhauser-Dudy z posłankami opozycji pojawiło się pod wieczór w poniedziałek 24 stycznia.

"Lex Czarnek". Komunikat z Pałacu po spotkaniu z Agatą Kornhauser-Dudą

"Pierwsza Dama wysłuchała argumentów i rekomendacji swoich rozmówczyń, deklarując, że wszystkie uwagi przekaże Prezydentowi Andrzejowi Dudzie przed jego spotkaniem z ministrem Przemysławem Czarnkiem" - czytamy w komunikacie Kancelarii Prezydenta.



Wcześniej o deklaracji Agaty Kornhauser-Dudy mówiły posłanki: Kinga Gajewska, Krystyna Szumilas, Barbara Nowacka i Katarzyna Lubnauer. - W naszym przekonaniu uzbroiłyśmy (pierwszą damę - red.) w naprawdę mocne argumenty przeciwne tej ustawie, przedstawiłyśmy listę 100 organizacji pozarządowych, które sprzeciwiają się "lex Czarnek" i całą listę, która zaprezentowała nam pani kurator Barbara Nowak, organizacji, które nie będą miały wstępu do szkół małopolskich, co może być tylko początkiem szarży ministerstwa i obiecała nam również to, że postara się być na spotkaniu z ministrem Czarnkiem i prezydentem Andrzejem Dudą - mówiła m.in. Gajewska.



- Pani prezydentowa przeciwna jest wielu rozwiązaniom z lex Czarnek - mówiła z kolei po spotkaniu Katarzyna Lubnauer. Jak wskazała, gdyby to Kornhauser-Duda decydowała o tej ustawie, nowe przepisy nie weszłyby w życie.



- Agata Kornhauser-Duda zgodziła się z nami, że są to niebezpieczne zapisy dla polskiej szkoły, że są to zapisy, które mogą spowodować zamknięcie szkoły przed organizacjami pozarządowymi, że ten nadzór kuratora nad zatrudnianiem i zwalnianiem dyrektora jest również zbyt duży - dodała z kolei Krystyna Szumilas.

"Lex Czarnek". Co zakłada ustawa?

Sejm 13 stycznia uchwalił nowelizację ustawy Prawo oświatowe - zgodnie z nowymi przepisami rola kuratorów oświaty zostanie wzmocniona, zmienione zostaną zasady funkcjonowania organizacji pozarządowych w szkołach i placówkach oświatowych. Teraz nowelą zajmuje się Senat.

Zgodnie z nowelizacją dyrektor szkoły lub placówki będzie miał obowiązek - nie później niż na dwa miesiące przed rozpoczęciem zajęć prowadzonych przez stowarzyszenia lub organizacje - uzyskać szczegółową informację o planie działania na terenie szkoły, konspekt zajęć i materiały wykorzystywane na oferowanych zajęciach, a także uzyskać pozytywną opinię kuratora oświaty dla działań takiej organizacji w szkole lub w placówce.

Kurator ma 30 dni na wydanie opinii. Udział ucznia w zajęciach prowadzonych przez stowarzyszenia lub organizacje będzie wymagał pisemnej zgody rodziców niepełnoletniego ucznia lub pełnoletniego ucznia. Z procedury tej wyłączono organizacje harcerskie.

W noweli zapisano też, że jeśli dyrektor szkoły lub placówki oświatowej nie zrealizuje zaleceń wydanych przez kuratora oświaty, będzie on mógł wezwać go do wyjaśnienia, dlaczego tego nie zrobił. Jeśli dyrektor nadal nie będzie realizował zaleceń, kurator może wystąpić do organu prowadzącego szkołę lub placówkę z wnioskiem o odwołanie dyrektora w czasie roku szkolnego, bez wypowiedzenia.

Organ prowadzący będzie miał 14 dni na odwołanie dyrektora, jeżeli tego nie zrobi to powierzenie stanowiska dyrektora wygaśnie 14 dni po otrzymaniu wniosku. W nowelizacji nie przewidziano drogi odwołania się.