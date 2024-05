Piece konwekcyjne, zastawa stołowa dla 50 osób, kuchenka mikrofalowa, mikser ręczny, grill gazowy, maszyna do waty cukrowej oraz frytkownica beztłuszczowa - to wyposażenie AGD trafiło w ramach dotacji z Funduszu Sprawiedliwości na rzecz pięciu kół gospodyń wiejskich w województwie świętokrzyskim. Do przekazania przedmiotów doszło co najmniej dwukrotnie - pod koniec maja i na początku czerwca zeszłego roku - zaledwie kilkanaście tygodni przed wyborami do parlamentu.

