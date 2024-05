Ziobro odpowiada premierowi. "Sam boss doczeka się zarzutów"

"Ale i sam boss doczeka się zarzutów kryminalnego przejęcia prokuratury i mediów publicznych - to co najmniej art. 231 par. 2 Kodeksu karnego - czyli 10 lat więzienia za przekroczenie uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i osobistej" - ocenił Zbigniew Ziobro.

Adam Bodnar wnioskuje o uchylenie immunitetu Michałowi Wosiowi

Wcześniej prokurator generalny Adam Bodnar poinformował o wysłaniu wniosku do marszałka Sejmu w sprawie uchylenia immunitetu posłowi Suwerennej Polski i bliskiemu współpracownikowi Zbigniewa Ziobry, Michałowi Wosiowi. Chodzi o zarzuty dotyczące przekroczenia uprawnień związanych z zakupem oprogramowania szpiegującego Pegasus. - Mamy do czynienia z aferą na ogromną skalę , gdyż dotyczy wydatkowania publicznych środków - przekonywał Bodnar na konferencji prasowej.

- To są czyny zagrożone karą od roku do 10 lat - poinformował minister sprawiedliwości, dodając że zebrane przeciwko Michałowi Wosiowi dowody to zeznania świadków, materiały zgromadzone przez NIK oraz zeznania dyrektora Funduszu Sprawiedliwości, Tomasza Mraza.