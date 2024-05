Specjalny zespół powołany przez Adama Bodnara zajmuje się sprawą Funduszu Sprawiedliwości. W pierwotnym założeniu dotacje miały służyć ofiarą wymiaru sprawiedliwości oraz poszkodowanym w wypadkach. Jednak po zmianie prawa forsowanego przez Solidarną Polskę (późniejszą Suwerenną - red.) pieniądze szerokim strumieniem płynęły przede wszystkim do Ochotniczych Straży Pożarnych oraz lokalnych szpitali.

Garnki, maselnica i grill gazowy z pieniędzy na Fundusz Sprawiedliwości

Większość doniesień medialnych skupia się na poziomie polityki krajowej i dotyczy kluczowych polityków partii Zbigniewa Ziobry . Teraz - jak przekazała reporterka Polsat News - sprawa ma także charakter lokalny. Klaudia Szumielewiecz wybrała się do województwa łódzkiego , gdzie jedna z radnych Suwerennej Polski walczyła o poselski mandat. W czasie kampanii chętnie dzieliła się fotografiami , na których wręczała sowite czeki.

W sieci nadal dostępne są zdjęcia - radna pochwaliła się przekazaniem kartonowego czeku w wysokości pięciu tysięcy złotych. Leży on na gazowym grillu .

Radna Suwerennej Polski nieuchwytna

Sprzętem kuchennym z dotacji Funduszu Sprawiedliwości chwalili się wcześniej także inni politycy Zjednoczonej Prawicy. Ówczesny wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł pozował z przedstawicielkami Koła Gospodyń Wiejskich przed którymi stał suto rozłożony stół z wieloma akcesoriami kuchennymi. Organizacje te z dotacji kupowały m.in. frytownice, grille, maszyny do popcornu, a także urządzenia Thermomix.

Fundusz Sprawiedliwości. Adam Bodnar: Wstrząsający obraz funkcjonowania

Według analizy przepływów środków z Funduszu Sprawiedliwości wynika, że średnio 5,5 mln dotacji trafiało do okręgów wyborczych, z których do Sejmu startowali politycy Suwerennej Polski, ta kwota rosła niemal dwukrotnie w przypadku wywalczenia mandatu. Do Rzeszowa (okręg nr 9), z którego kandydował Marcin Warchoł oraz Zbigniew Ziobro popłynęło łącznie 16 mln złotych.