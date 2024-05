Fundusz Sprawiedliwości pod lupą. Krzysztof Kwiatkowski złoży zawiadomienie do prokuratury

- Nawet jeśli organizacja zawnioskuje do dysponenta funduszu - w tym wypadku ministra sprawiedliwości - to ma on obowiązek przeprowadzić konkurs. Minister Zbigniew Ziobro i wiceminister Marcin Romanowski tego nie robili - tłumaczył senator. Dodał, że "minister Ziobro zmienił to swoim rozporządzeniem, a wymagane do tego było rozporządzenie Rady Ministrów".