W środę ok. godz. 16:00 funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali na Lotnisku Chopina byłego europosła Ryszarda Czarneckiego . Jak wyjaśnił rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński, chodzi o nieprawidłowości związane z uczelnią Collegium Humanum.

Ryszard Czarnecki zatrzymany. Są pierwsze komentarze

Akcja służb wobec Ryszarda Czarneckiego i jego żony , wywołała burzę w sieci. Głos w sprawie zabrał m.in. minister ds. Unii Europejskiej , Adam Szłapka . Polityk opublikował banner wyborczy europosła PiS, na którym zobaczyć możemy go u boku Jarosława Kaczyńskiego . Opatrzony został cytatem z prezesa partii: "Tym, który ma najwięcej doświadczenia i może najwięcej zdziałać jest Ryszard Czarnecki. To chcę państwu uczciwie powiedzieć".

"No proszę. Rysiu! W coś ty się wpakował ?" - ironizował Roman Giertych .

Poseł KO Zbigniew Konwiński uznał, że akcja CBA jest dowodem na to, że "nie ma już kasty bezkarnych ". "Ryszard Czarnecki zatrzymany przez CBA. Państwo działa. Działa sprawnie i rozlicza winnych afer" - napisał w mediach społecznościowych.

W podobnym tonie wypowiedziała się europosłanka KO Kamila Gasiuk-Pichowicz. "Zatrzymanie Ryszarda Czarneckiego przez CBA to czytelny sygnał, że czasy parasola ochronnego nad politykami minął" - wskazała.

- Zobaczymy, jakie będą zarzuty wobec Ryszarda Czarneckiego. Czy to jest zatrzymanie wyłącznie do wyjaśnień czy to jest kwestia aresztu prewencyjnego? Mam nadzieję, że się dowiemy - mówił na antenie Telewizji Republika poseł Polski 2050, Rafał Komarewicz.