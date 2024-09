"W związku z dzisiejszym zatrzymaniem mojego Taty - prosiłbym przede wszystkim środowisko dziennikarskie o powstrzymywania się od wydawania pochopnych wyroków i o uczciwe i rzeczowe relacjonowanie faktów" - zaapelował we wpisie syn Ryszarda Czarneckiego .

Zatrzymanie Ryszarda Czarneckiego. Chodzi o aferę Collegium Humanum

O zatrzymaniu byłego europarlamentarzysty Prawa i Sprawiedliwości Ryszarda Czarneckiego, poinformował rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Do ujęcia polityka doszło ok. godz. 16 na warszawskim lotnisku. Dokonali tego agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego . W tym samym czasie w ręce służb wpadła również żona Czarneckiego, Emilia H.

Mnożą się kłopoty byłego europosła

Ryszard Czarnecki i jego małżonka zostali przewiezieni do Katowic, gdzie czeka ich przesłuchanie w obecności prokuratora z Prokuratury Krajowej. To, czy małżeństwo usłyszy zarzuty, a jeśli tak, to jakie, okaże się prawdopodobnie w czwartek.