- Za chwilę będziemy świadkami hucpy w polskim Sejmie . Pod zasłoną tajemnicy będzie omawiana sprawa uchylenia mojego immunitetu. (...) Do praktyki polskiej wracają procesy natury politycznej - mówił Błaszczak. Następnie dodał, że jako szef MON "miał prawo do tego, aby odtajnić archiwalne materiały".

Były minister obrony wskazywał, że akcja wyszła z pożytkiem dla Polski wschodniej, której dotyczył odtajniony plan obrony. - Dziś Wojsko Polskie wyposażone jest w nowoczesną broń, po 18 latach przerwy do wojska wróciła artyleria rakietowa o zasięgu do 300 km - przekonywał, mówiąc o dokonaniach rządu PiS.

Głos zabrał również Jarosław Kaczyński . - My w pełni popieramy premiera Błaszczaka oraz inne ofiary tej operacji politycznej , która niestety przypomina lata odległe - rozpoczął prezes PiS. Jak tłumaczył, rządzącym chodzi o "zastraszenie społeczeństwa" oraz "upadek woli demokratycznej".

- To co jest przedmiotem oskarżenia z punktu widzenia prawnego nie ma najmniejszych podstaw. Minister obrony narodowej, tak z resztą jak i inni dysponenci odpowiednich materiałów, mają prawo je odtajnić, to jest sprawa ich oceny. Żadnej szkody z tego nie ma i być nie mogło - mówił Kaczyński.