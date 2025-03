W ostatnich tygodniach dochodzi do wyraźnego zbliżenia pomiędzy USA i Rosją, którą NATO uznaje za największe zagrożenie dla bezpieczeństwa transatlantyckiego. Elon Musk, ulubieniec Donalda Trumpa, uważa, że nadszedł czas, by opuścić NATO. Zresztą sam prezydent USA (w grudniu) mówił, że rozważy taką możliwość: "jeśli Europejczycy nie będą USA traktować uczciwie".

Mając na względzie podejście Trumpa do NATO, pod koniec kadencji Joe Bidena zmieniono prawo tak, by utrudnić prezydentowi wyprowadzenie Stanów Zjednoczonych z Sojuszu.

John Bolton, były doradca Trumpa do spraw bezpieczeństwa narodowego, a dziś jego zagorzały krytyk, w niedawnym wywiadzie dla "Bilda" wskazywał, że wycofanie się USA z NATO jest realną możliwością. " Koszty dla Europy związane z odwrotem Ameryki byłyby nieobliczalne " - mówił.

Czy Trump ma narzędzia, by to zrobić?

Wyjście z NATO to proces prawny i polityczny. - Nikt tego dotychczas nie zrobił, więc poruszamy się po niespotykanym do tej pory terytorium. Francja wprawdzie wystąpiła ze struktur militarnych Sojuszu, ale to zupełnie inna sytuacja - mówi Interii dr Wojciech Michnik z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych w Uniwersytecie Jagiellońskim.