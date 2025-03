W Warszawie doszło do spotkania ministrów obrony narodowej Polski Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz jego ukraińskiego odpowiednika Rustema Umierowa . Po rozmowach szefowie MON udzielili wspólnej konferencji prasowej.

- Wspieramy Ukrainę, robimy to od pierwszego dnia wojny. Od ponad trzech lat jest to dla nas niezwykle ważna sprawa. Polacy otworzyli swoje serca, drzwi domów w pierwszych godzinach, dniach udzielili niezwykłego wsparcia przyjmując tysiące, a w efekcie miliony osób, które potrzebują schronienia, miejsca do życia - zaczął swoje przemówienie Kosiniak-Kamysz.