Politycy PiS jeszcze przed rozpoczęciem debaty próbowali ją opóźnić. Była minister zdrowia Katarzyna Sójka domagała się przerwy, aby pochylić się nad poprawkami prawicy do ustawy (żadna z nich nie uzyskały poparcia sejmowej komisji zdrowia - red.). Sójka zwracała uwagę na możliwe niepożądane działania tabletki "dzień po", domagała się także publicznego wysłuchania projektu. Na jej wątpliwości zareagowała nowa szefowa resortu zdrowia.

Pigułka "dzień po". Arłukowicz: Tego nie słychać

W dalszej części wystąpienia polityk Koalicji Obywatelskiej zwrócił uwagę na " podejście PiS do praw kobiet ".

- Tabletka "dzień po" to nie, bo mdłości i kobietę brzuch zaboli - powiedział poseł, po czym prawa część sali rozpoczęła krzyki i buczenie. - Przestańcie ryczeć. Tego i tak w telewizji nie słychać - odparł lekarz.

- Wszystkie przesłanki medyczne, psychologiczne, etyczne to groch o ścianę. Fakty nie mają znaczenia - krytykował wnioskodawców poseł Konfederacji .

Pigułka "dzień po". Część formacji chce kampanii informacyjnych

Z kolei Barbara Oliwiecka z Polski 2050 przypomniała, że wiek zgody w Polsce wynosi 15 lat. Nastolatki - jej zdaniem - powinny mieć prawo dostępu do pigułki "dzień po". Zasugerowała przeprowadzenie akcji informacyjnej.

Według Wandy Nowickiej ( Nowa Lewica ) tabletka "dzień po" to jedno z największych osiągnięć współczesnej medycyny. Była wicemarszałek stwierdziła, że "fundamentaliści polscy robią wszystko", aby utrudnić dostęp do tabletki.

Poseł PiS pyta "posłów awaryjnych"

- Panowie z prawicy próbowali wchodzić do łóżka Polek, decydować kiedy mają rodzić, jak prowadzić swoje życie. Na szczęście ośmioletnia próba cyklu dominacji tych smutnych panów się skończyła, kobiety powiedziały "do widzenia". Teraz musimy przywrócić normalność - powiedziała posłanka Zielonych.

Jeden z posłów PiS dopytywał się "posłów awaryjnych" (zwracając się do polityków koalicji rządzącej) jakie tabletki należy przyjąć, aby "opuścili salę".

Sejm o pigułce "dzień po". Posłnki PiS komentują

Koledze z klubu parlamentarnego PiS wtórowała Maria Kurowska . - Ta tabletka to niszczenie zdrowia i moralności, a jej niekontrolowane stosowanie wpłynie na liczbę aktów przemocy wobec kobiet. To jest zakłamana pigułka śmierci - powiedziała reprezentantka Suwerennej Polski .

- Drogie dziewczynki, dziewczynki. Przepraszam was za to, że jesteście dziś odzierane z godności. Ktoś brutalnie wkracza w waszą sferę intymności. Ktoś was odziera z rozumu, twierdzi że jesteście istotami bezrozumnymi (...) Łapy precz od naszych dzieci - powiedziała posłanka PiS.