- Przez kilka lat kobiety walczyły o swoje prawa, o demokrację, żeby mogły czuć się bezpiecznie w szpitalach. Chciałabym, żeby było bezpiecznie, jasno, kolorowo . Żeby kobiety w każdym wieku mogły czuć się bezpieczne wtedy, kiedy zwracają się do lekarza - mówiła minister zdrowia, zapowiadając projekt o nazwie "Bezpieczna, świadoma ja".

Minister zdrowia: Wprowadzamy program in-vitro o wartości 500 mln złotych

Izabela Leszczyna przekazała, że od początku lutego będzie pracował zespół, który ustali kryteria dostępności do zabiegu in-vitro dla pacjentek i podmiotów leczniczych. - Mam nadzieję, że placówki publiczne będą chciały wziąć udział w konkursach - dodała i poinformowała, że program wystartuje 1 czerwca i będzie opiewał na 500 mln złotych.

- Nasz program to też badania prenatalne. Będą dostępne dla wszystkich kobiet w ciąży i nie będą inwazyjne. Jeśli lekarz uzna, że kobieta potrzebuje poszerzonych badań, medycyna jest w stanie nad tym zapanowa ć - oznajmiła.

Terminacja ciąży. Izabela Leszczyna zapowiada zmiany w kontraktach NFZ

Leszczyna poinformowała, że na koniec lutego pojawią się nowe wytyczne zgodne z zaleceniami WHO. - Nie uciekam od odpowiedzialności jako minister zdrowia , który odpowiada za wymiar prawny i organizacyjny tego tematu - podkreśliła.

Tabletka "dzień po". "Kobieta powinna przyjąć ją jak najszybciej"

- To tabletka, która zapobiega zapłodnieniu. Nie dopuszcza do połączenia gamety męskiej i żeńskiej, dlatego nie powinno jej się nazywać tabletką wczesnoporonną. Będzie dostępna od 15. roku życia - powiedziała.

- Ważne jest to, żeby kobieta przyjęła ją jak najszybciej. Konieczność pójścia do lekarza wydłuża tą procedurę, a tutaj czas jest bardzo ważny - podkreśliła minister.

Izbaela Leszczyna: Nie będziemy łamać sumień lekarzy

- Nie będziemy łamać sumień lekarzy, ale po to mamy prawa, żeby kierownik placówki zorganizował dostępność. Nie będziemy w to wnikać. Po prostu to musi być zagwarantowane, a w sytuacjach drastycznych oddział będzie mógł stracić kontrakt - przekazała i dodała, że w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia pacjentki lekarz nie może powoływać się na klauzulę.