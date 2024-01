Pigułka "dzień po". Donald Tusk zapowiada

- Projekt ustawy pigułki "dzień po" wpłynie do Sejmu - powiedział na konferencji Donald Tusk . - Mówimy o dostępie do antykoncepcji awaryjnej - dodał.

Donald Tusk zapowiedział prace nad pigułką "dzień po". Chodzi o konkretny specyfik

Premier podkreślił, że "nie chodzi o tabletkę wczesnoporonną, co budziło emocje w wielu kręgach".

- Chodzi o jeden konkretny specyfik nazwany w ustawie: ellaone - powiedział szef rządu. - Jest to tabletka zapobiegająca zajściu w ciąże, a nie wczesnoporonna - podkreślił.

Konsultacje polsko-ukraińskie. Premier zapowiada

- Kilka naszych resortów będzie musiało się dobrze do tych konsultacji przygotować. Przede wszystkim - i ma to związek także z dzisiejszymi protestami rolników - dla mnie bardzo ważne jest, aby przyjąć takie ustalenia pomiędzy stroną polską i ukraińską, żeby polski rynek, polscy producenci rolni, polscy rolnicy nie byli zagrożeni niekontrolowanym napływem produktów rolnych ze strony Ukrainy - powiedział Tusk.

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik posłami? Donald Tusk komentuje

Podczas serii pytań do premiera, Donald Tusk odniósł się do sprawy wygaszenia mandatów poselskich Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Jak ocenił, "całego zamieszania" by nie było, gdyby prezydent nie wydał pierwszego - jak stwierdził "wadliwego" prawnie - ułaskawienia dla obu polityków w 2015 roku.