Poselski projekt ws. aborcji. Reaguje Konferencja Episkopatu Polski

- Pozostaje nam apelowanie o uczciwość w podejściu do tego zagadnienia i apelowanie do sumienia tych wszystkich, którzy tego typu projekty lansują i próbują wprowadzić w życie - powiedział ks. Gęsiak. Zdaniem rzecznika KEP "życie ludzkie nie jest czyjąś prywatną sprawą". - To nie jest tak, że jeden człowiek ma prawo do decydowania o życiu lub śmierci drugiego człowieka - zaznaczył.