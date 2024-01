- W porządku obrad jest głosowanie wniosku Lewicy o odwołanie marszałka Bosaka z Prezydium Sejmu . Przypuszczam, że on już wie, jaka będzie teraz kolej rzeczy - mówi nam osoba z Prezydium Sejmu . - Pan marszałek nie zmienił swojego stanowiska, nie przedstawił żadnego innego rozwiązania sprawy z posłem Braunem - słyszymy od naszego źrodła.

Kara i ultimatum

- Krzysztof Bosak we wtorek ma przedstawić nam swoją argumentację. Powiedział, że pomyśli nad możliwymi rozwiązaniami tej sytuacji - powiedziała nam wówczas Dorota Niedziela , wicemarszałkini Sejmu. - Jeśli zadowalających rozwiązań nie wymyślił, to odbędzie się głosowanie nad obecnością przedstawiciela Konfederacji w Prezydium Sejmu i najpewniej jego wykluczenie - podkreśliła.

Los Bosaka (niemal) przesądzony

Z informacji Interii wynika, że chociaż los miejsca Krzysztofa Bosaka we władzach Sejmu wydaje się przesądzony, to ostateczna decyzja zapadnie rankiem 16 stycznia. To wówczas odbędą się posiedzenia klubów poselskich ugrupowań tworzących Koalicję 15 Października oraz spotkanie prezydium niższej izby parlamentu.