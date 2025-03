Agencja AP informuje, że protestujący dążą do zaostrzenia działań wymierzonych w salony i pojazdy Tesli, wyrażając sprzeciw wobec roli Muska jako szefa nowo utworzonego Departamentu Efektywności Rządowej (DOGE). W ramach tej funkcji uzyskał on dostęp do poufnych danych i chce likwidować całe agencje, realizując politykę cięcia wydatków rządowych i masowych zwolnień pracowników.