Rafał Trzaskowski zostawił na boku całą agendę światopoglądową, która przez lata definiowała tego polityka, ponieważ oceniono, że może stanowić zagrożenie w II turze wyborów. Karol Nawrocki walczy z wiatrakami, atakując z pasją Ukraińców, unikając deklarowania się w jakiejkolwiek sprawie (albo nie wie, o co chodzi albo boi się reakcji Polaków na ujawnienie swoich prawdziwych poglądów). Mentzen organizuje tik-tok live, plastikowe spotkania, gdzie wygłasza te same komunały o Unii Europejskiej czy o tym, że dyskryminacja jest fajna.

W tej roli potrzeba kompetencji, siły charakteru, żelaznej woli. Potrzebny jest nam polityk, który będzie umiał sprostać najtrudniejszym wyzwaniom w godzinie próby, który będzie umiał przede wszystkim zabiegać o to, żeby nigdy do tej próby dojść nie musiało.

To, co prezydent myśli o wysokich cenach albo o podatkach, nie ma większego znaczenia. Oczywiście ma on siłę negatywną, może i wetuje często ustawy politycznych przeciwników i z tego punktu widzenia, jeśli nie chcemy mieć całkowitej blokady w tym kluczowym dla Polski czasie potrzebny, jest prezydent z tego samego obozu co obecna koalicja - choćby dla późniejszego rozliczenia tego obozu z obietnic i z tego, czy stanęli na wysokości zadania w przygotowaniu Polski na potencjalny konflikt.