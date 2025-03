Zdaniem synoptyk w niedzielę w Polsce można spodziewać się dużego zachmurzenia z lokalnymi przejaśnieniami; zachmurzenie będzie rosło z biegiem dnia. W wielu miejscach prognozowany jest deszcz, zwłaszcza na południu kraju, gdzie w górach możliwy deszcz ze śniegiem i śnieg.

Temperatura wyniesie ok. 8 stopni C nad morzem, 13 stopni C w centrum, 17 stopni C na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na Pomorzu silniejszy. Wiatr z kierunków południowych i zachodnich. Nad morzem porywy do 55 km/h.

- W nocy z niedzieli na poniedziałek zachmurzenie duże, w całym kraju będzie padał deszcz. W górach możliwy śnieg, gdzie może go spaść do 5 cm - powiedziała synoptyk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Dorota Pacocha.

Najwięcej deszczu prognozuje się na Lubelszczyźnie i na wschodzie kraju. Lokalnie wystąpią mgły ograniczające widoczność do 300 m. Temperatura od 1 do 6 stopni C. Wiatr słaby i umiarkowany, na zachodnim wybrzeżu porywisty, z kierunków zmiennych.

Pogoda w niedzielę. Deszcz, wiatr, a nawet śnieg

Jak poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, północna oraz częściowo południowa i centralna Europa będą pod wpływem niżów. Pozostałe obszary kontynentu znajdą się w zasięgu układów wysokiego ciśnienia.

Pogodę w Polsce będzie kształtować niż, który wraz z frontem okluzji przemieszczał się będzie znad Morza Północnego nad Bałtyk, jedynie wschód kraju będzie pod wpływem płytkiej zatoki niżu znad Karpat wraz z pofalowanym frontem chłodnym. Napływać będzie powietrze polarne morskie, od zachodu coraz chłodniejsze.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 998 hPa.

Pogoda w poniedziałek. Nowy tydzień z dużym zachmurzeniem

W nocy z niedzieli na poniedziałek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami.

Przelotne opady deszczu, w rejonach podgórskich również deszczu ze śniegiem, w górach śniegu. Prognozowana suma opadów na południu około 10 mm, na wschodzie do 10 mm, a lokalnie do 15 mm.

Miejscami w Sudetach i Tatrach przyrost pokrywy śnieżnej do około 10 cm. Na Pomorzu utworzą się lokalne mgły ograniczające widzialność do 400 m.

Temperatura minimalna od 3 do 6 stopni C, chłodniej miejscami w rejonach podgórskich oraz lokalnie na północy, od 1 do 2 stopni C. W w rejonach podgórskich Sudetów lokalnie spadek do około minus 1 stopnia C. Wiatr słaby, na zachodzie okresami umiarkowany i lokalnie porywisty, zachodni, skręcający na północno-zachodni i północny.

Wysoko w Sudetach wiatr w porywach do 70 km/h, w Beskidach do 60 km/h, będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne.

