Nie milkną echa wielkiej wpadki nowej administracji Donalda Trumpa. Redaktor naczelny tygodnika "The Atlantic" Jeffrey Goldberg przekazał, że przez pomyłkę został dodany do grupowego czatu z udziałem najwyższych amerykańskich urzędników.

Dziennikarz opisywał, że zaproszenie do czatu otrzymał od doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego Michaela Waltza, co ten sam potwierdził. - Biorę na siebie pełną odpowiedzialność - mówił. Pojawiło się wiele głosów, aby Donald Trump zwolnił Waltza, jednak prezydent USA nie zamierza tego zrobić .

Ponadto Trump przyznał, że nadal ma zaufanie zarówno do Waltza, jak i szefa Pentagonu Pete'a Hegsetha, który również był dodany do czatu.

Dalej prezydent USA stwierdził, że "nie wie, czym jest Signal i nie obchodzi go to". - Mogę tylko powiedzieć, że to po prostu polowanie na czarownice i to jedyna rzecz, o której prasa chce mówić, bo nie macie o czym innym mówić - ocenił.