W ubiegłym tygodniu o Grzegorzu Braunie rozpisywały się media na całym świecie. We wtorek polityk manifestował swój protest przeciwko świętu Chanuki w Sejmie i... zgasił menorę (siedmioramienny świecznik - red.) przy użyciu gaśnicy proszkowej. Przy okazji oberwało się lekarce Magdalenie Gudzińskiej-Adamczyk , która próbowała powstrzymać posła. Błyskawicznie wybuchł skandal.

Janusz Korwin-Mikke i Grzegorz Braun połączą siły? Mamy odpowiedź

Działacze sejmowej Konfederacji nie kryją, że byli zdumieni zachowaniem swojego kolegi. W ubiegłym tygodniu nie pojawił się jednak na posiedzeniu własnego klubu parlamentarnego, więc nie było okazji do dyskusji - Czekamy aż się pojawi, żeby porozmawiać wprost - mówi Interii Ewa Zajączkowska-Hernik , rzeczniczka Konfederacji.

Z kolei Marta Czech , bliska współpracownica Grzegorza Brauna zapewniła nas, że prezes Korony wcale nie unikał kolegów: - W ubiegłym tygodniu nie był na posiedzeniu klubu, ponieważ został wykluczony z obrad. Nie wiedział, że ono się odbędzie. Udał się więc do rodziny, z którą chciał spędzić ten czas. Ma również inne obowiązki, nie chciał ich zaniedbać - stwierdziła rzeczniczka partii Brauna.

Korona murem za Braunem

Dotychczas pojawiły się różne propozycje odnośnie tego, co dalej z Grzegorzem Braunem i jego trzema posłami: Andrzejem Zapałowskim, Włodzimierzem Skalikiem oraz Romanem Fritzem. Pożegnają się z klubem, co przesądzi o jego rozwiązaniu? Dołączą do nowej partii, którą po zawieszeniu przez Konfederację zakłada Janusz Korwin-Mikke? Jak usłyszeliśmy od polityków, Korona wcale nie myśli o opuszczeniu Konfederacji.