Sejmowa komisja śledcza do spraw Pegasusa planowała przesłuchać we wtorek szefa CBA w latach 2016-2020 Ernesta Bejdę oraz prokurator Ewę Wrzosek , która miała być inwigilowana z wykorzystaniem Pegasusa. Zarówno Bejda, jak i Wrzosek mieli być przesłuchani na posiedzeniu jawnym, które rozpocznie się o godz. 10. Na posiedzeniu zamkniętym po godz. 16 przesłuchany miał być tylko Bejda.

We wtorek rano w TVN24 szefowa komisji Magdalena Sroka powiedziała, że były szef CBA nie stawi się przed komisją, uzasadniając to wrześniowym wyrokiem TK.

Ernest Bejda nie stawił się przed komisją

Według Sroki posłowie PiS, składając do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie konstytucyjności zakresu działań komisji, "przestraszyli się". Według Sroki w sprawie Pegasusa nieprawidłowości "było tak wiele", że "wykorzystali Trybunał do tego, żeby takie orzeczenie powstało, i dzisiaj się tym zasłaniają".

Komisja do spraw Pegasusa. Skierowano wniosek o ukaranie byłego szefa CBA

- To on właśnie podejmował decyzję, to na nim spoczywał obowiązek zakupu sytemu, bezpiecznego dla polskich służb - stwierdziła. - Na dokumentach, które do nas dotarły, są informacje, że wcześniejsze ustalenia powodują, że Ernest Bejda składa wniosek o 25 milionów złotych do (ówczesnego ministra sprawiedliwości - red.) Zbigniewa Ziobry. Kto w tych wcześniejszych ustaleniach uczestniczył? - pytała.