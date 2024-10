Marcin Romanowski nie przyszedł w poniedziałek na godzinę 9:00 do Prokuratury Krajowej , mimo wcześniejszego wezwania. Mec. Bartosz Lewandowski , który jest obrońcą posła Suwerennej Polski i byłego szefa Funduszu Sprawiedliwości za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy , rozesłał w tej sprawie pismo do mediów. Czytamy w nim, iż śledczy zostali powiadomieni o " szeregu przeszkód formalnych ", przez które Romanowski nie mógł pojawić się w siedzibie Prokuratury Krajowej.

Marcin Romanowski nie przyszedł do prokuratury. "Dodatkowy argument do zatrzymania"

- Natomiast sam fakt niestawienia się może stanowić dodatkowy argument do kolejnego zatrzymania. Romanowski świadomie brnie, próbując zrobić z siebie ofiarę systemu, jakichś działań, z którymi się nie zgadza. Próbuje bawić się w ciuciubabkę, ale robi to na własne ryzyko - zaznaczył Śmiszek, dodając, że polityk ten jest "jaskółką zapowiadającą, jakie wiano wnosi Suwerenna Polska do PiS", gdyby miało ostatecznie dojść do połączenia tych partii.