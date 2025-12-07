W skrócie Jarosław Kaczyński stwierdził, że rzadko reaguje publicznie na doniesienia medialne, ale postanowił odpowiedzieć na felieton Jana Rokity dotyczący zmian w Unii Europejskiej.

Kaczyński zarzuca Rokicie przekłamania w ocenie jego stanowiska wobec centralizacji i federalizacji UE, dodając, że centralizacja UE stanowi większe zagrożenie niż federalizacja.

Wypowiedź Kaczyńskiego pojawiła się w kontekście dyskusji na temat redefiniowania uprawnień państw członkowskich i roli polskich polityków w tej debacie.

W niedzielnym wpisie Jarosław Kaczyński odniósł się do słów Jana Rokity. "Niezmiernie rzadko reaguję na kłamstwa pojawiające się w mediach, ale tym razem - biorąc pod uwagę, że w jednym ze swoich artykułów dopuściła się go osoba bardzo poważna, Jan Rokita - muszę zareagować" - napisał.

Polityk podkreślił, że "sprawa dotyczy zasadniczych zmian proponowanych w Unii Europejskiej".

Jarosław Kaczyński reaguje na felieton Jana Rokity. Mówi o UE i "daleko idącej centralizacji"

"Wielokrotnie, wbrew temu, co sugeruje autor, zwracałem uwagę, że procesy zachodzące obecnie na forum UE, związane ze zmianą traktatów, zmierzają do daleko idącej centralizacji Unii" - przekazał prezes PiS.

Kaczyński dodał też: "Co więcej, praktycznie za każdym razem publicznie - w wystąpieniach i wypowiedziach - rozróżniałem proces centralizacji od federalizacji oraz wskazywałem wynikające z nich konsekwencje, podkreślając, że projektowana dla UE centralizacja jest zdecydowanie groźniejsza i bardziej niebezpieczna dla państw członkowskich, w tym dla Polski, niż federalizacja".

Do swojego wpisu prezes PiS załączył także nagranie z 2021 roku, w którym mówił m.in. o przyszłości Unii Europejskiej.

Rokita wspomniał o Kaczyńskim. Prezes PiS zareagował

Wpis Jarosława Kaczyńskiego odnosi się do felietonu Jana Rokity, opublikowanego na łamach tygodnika "W Sieci". Pisał on w nim o planach prezydenta Karola Nawrockiego dla Unii Europejskiej.

Jak pisał Rokita: "Najpierw Nawrocki formułuje tezę o trwającej w UE ofensywie centralizmu, która - jak mówi - oficjalnie jest 'kamuflowana' za pomocą idei federalizacji Europy. To chyba pierwszy raz, kiedy czołowy polityk polskiego obozu prawicy przedkłada tego rodzaju istotne rozróżnienie".

W dalszej części odniósł się natomiast do prezesa Prawa i Sprawiedliwości. "Przywykliśmy raczej do tego, iż zwłaszcza liderzy PiS, w tym Jarosław Kaczyński, używają terminów 'federalizm' i 'federalista' niemal jak politycznych wyzwisk. Tymczasem federalizm to idea, której sednem jest ścisła reglamentacja i ograniczenie uprawnień centrum przy decentralizacji i rozproszeniu władzy" - oceniał Jan Rokita.

W felietonie dodał także: "Dzisiejsi fanatyczni wyznawcy poszerzania spektrum władzy unijnego centrum są eurocentralistami, wywracającymi do góry nogami reguły quasi-federalnej Europy".

