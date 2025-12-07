Śmiertelny atak na świątecznej paradzie w Gwatemali. Zastrzelono burmistrza

Agata Sucharska

Podczas świątecznej parady w gwatemalskim miasteczku Obero doszło do brutalnego ataku, w którym zginął burmistrz Nelson Marroquín. Ranny został również jeden z jego ochroniarzy. Sytuacja w kraju robi się coraz bardziej niebezpieczna po ucieczce z więzienia członków brutalnego gangu Barrio 18.

Mężczyzna w ciemnej koszulce i czapce z daszkiem trzyma mikrofon i przemawia, w tle grupa osób przyglądających się sytuacji. Scena odbywa się na otwartym powietrzu, w otoczeniu drzew i budynków.
Nie żyje burmistrz Obero Nelson Marroquin Nelson Marroquin / Facebookmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Burmistrz Nelson Marroquín został zamordowany podczas parady w Gwatemali, a jego ochroniarz trafił do szpitala.
  • Krajowe władze potępiły atak, zapowiadając śledztwo i reakcję państwa.
  • Narastająca przestępczość gangów oraz ucieczka członków Barrio 18 powodują napięcia w kraju.
W Gwatemali doszło do kolejnej brutalnej zbrodni związanej z działalnością gangów. W sobotę w miejscowości Obero, około 70 kilometrów na wschód od stolicy, zamordowano 38-letniego burmistrza Nelsona Marroquína.

Do ataku doszło w trakcie lokalnej parady bożonarodzeniowej. Uzbrojeni napastnicy oddali strzały w kierunku włodarza miasta, śmiertelnie go raniąc. Jeden z jego ochroniarzy został postrzelony i trafił do szpitala.

Informacje potwierdziło Krajowe Stowarzyszenie Gmin. Prezydent Gwatemali Bernardo Arévalo potępił zbrodnię, ogłaszając wszczęcie natychmiastowego śledztwa i zapowiadając zdecydowaną reakcję państwa.

Gwatemala z rekordową przestępczością. Sytuację pogarsza ucieczka z więzienia członków gangu

Gwatemala, podobnie jak inne kraje Ameryki Środkowej, mierzy się z narastającą przestępczością gangów. Wskaźnik zabójstw wynosi tam 17,7 na 100 tysięcy mieszkańców - to ponad dwukrotnie więcej niż średnia światowa.

Dodatkowe napięcia wywołała październikowa ucieczka 20 członków brutalnego gangu Barrio 18. Był to największy kryzys od początku kadencji Arévalo, który objął urząd w styczniu 2024 roku.

    W odpowiedzi na masowy jailbreak rząd Gwatemali ogłosił, że Stany Zjednoczone wyślą specjalny zespół FBI, który pomoże w ujęciu niebezpiecznych przestępców. Po ucieczce Arévalo zdecydował się również na zmianę ministra spraw wewnętrznych.

    Stany Zjednoczone od lat klasyfikują Barrio 18 jako zagraniczną organizację terrorystyczną, co podkreśla skalę problemu, z którym zmaga się region. Dotychczas schwytano jedynie czterech zbiegów, a poszukiwania pozostałych trwają.

    Źródło: AFP

