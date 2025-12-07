W skrócie Córka rosyjskiego generała, Anastazja Tokariewa, swobodnie podróżuje po krajach Unii Europejskiej, mimo powiązań rodzinnych z osobą podejrzaną o zbrodnie wojenne.

Anastazja publicznie wspiera narrację Kremla, publikując w mediach społecznościowych treści popierające rosyjską propagandę, dotyczącą wojny w Ukrainie.

Po ujawnieniu przez media jej aktywności, jej konto w mediach społecznościowych zostało zamknięte, a wcześniejsze materiały usunięte.

Anastazja Tokariewa prowadziła travel-bloga na Instagramie, relacjonując swoje zagraniczne wyjazdy do Francji, Włoch i Austrii.

W jednym ze wpisów przyznała, że uzyskała wizę dzięki temu, że europejskie gospodarki "osłabły". Wyjazdy z koleżanką i psem miały kosztować nawet milion rubli.

Córka rosyjskiego generała podróżuje po Europie. Jej ojciec na "liście oprawców"

Jej ojciec, generał-major Aleksandr Tokariew, dowodzi 22. korpusem armijnym 5. Armii Ogólnowojskowej Wschodniego Okręgu Wojskowego Sił Zbrojnych Rosji i brał bezpośredni udział w pełnoskalowej inwazji na Ukrainę.

Tokariew figuruje na ukraińskiej "Liście oprawców", podejrzany o popełnianie zbrodni wojennych.

W czerwcu 2023 roku rosyjskie media państwowe pokazywały go na zdjęciach ze spotkania absolwentów Akademii Wojskowej Sztabu Generalnego z Władimirem Putinem.

Jak podkreśla Nexta, zachowanie Anastazji Tokariewej stoi w jawnej sprzeczności z oficjalnymi narracjami Kremla, który przedstawia Zachód jako moralnie "zgniły" i wrogi wobec Rosji, zarzucając państwom europejskim podważanie tradycyjnych wartości i narzucanie "pseudowartości".

Jednak na jej profilu regularnie pojawiały się treści popierające rosyjską propagandę wojenną, w tym wpisy przedstawiające rosyjską armię jako walczącą z "nazizmem" - narrację konsekwentnie powielaną przez Rosję od początku wojny na Ukrainie.

Po publikacji materiału o podróżach Anastazji Tokariewej jej aktywność w sieci nagle ustała. Konto w mediach społecznościowych zostało zamknięte, a wcześniejsze treści - usunięte.

Źródło: NEXTA

