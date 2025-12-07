W skrócie Sondaż United Surveys pokazuje opinie Polaków, którzy są podzieleni w ocenie, czy rząd PiS czy Koalicji 15 Października lepiej zadbał o ich portfele.

Wśród zwolenników KO niemal wszyscy uznali rząd Donalda Tuska za lepiej dbający o finanse, podczas gdy wyborcy PiS i Konfederacji preferują ugrupowanie Zjednoczonej Prawicy.

Najczęściej Polacy wskazują, że oba rządy zadbały o portfele w podobnym stopniu lub mają mieszane odczucia co do zmian.

"Który rząd pana/pani zdaniem lepiej dbał o portfele zwykłych Polaków?" - takie pytanie zadano osobom biorącym udział w najnowszym sondażu United Surveys by IBRiS na zlecenie Wirtualnej Polski.

Zdaniem łącznie 38,8 proc. ankietowanych to rząd Prawa i Sprawiedliwości lepiej zadbał o portfele Polaków, z czego 25,2 proc. wskazało odpowiedź "zdecydowanie lepiej", a 13,6 "raczej".

36,8 proc. respondentów uważa natomiast, że o kwestie finansowe zwykłych Polaków lepiej zadbał obecny rząd Koalicji 15 Października - 13,7 proc. odpowiedziało, że "zdecydowanie lepiej", a 23,1 proc. "raczej".

22,3 proc. ankietowanych oceniło z kolei, że obecny rząd oraz poprzedni tak samo zadbały o portfele. 2,1 proc. nie ma zdania w tej kwestii.

Sondaż. Rząd a finanse Polek i Polaków. Wyborcy KO niemal jednogłośni

W badaniu wyszczególniono też odpowiedzi, jakich udzielili sympatycy koalicji rządzącej (Koalicji Obywatelskiej, Polski 2050, Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz Lewicy). Żaden z wyborców w tej grupie nie wskazał w odpowiedziach na rząd PiS.

96 proc. natomiast uważa, że to rząd Donalda Tuska lepiej zadbał o portfele zwykłych Polaków, z czego 60 proc. udzieliło odpowiedzi "raczej", a 36 proc. "zdecydowanie lepiej". 4 proc. respondentów wskazało zaś, że obecny i poprzedni rząd zadbały tak samo.

Wśród wyborców opozycji, czyli Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji, przeważają odpowiedzi stawiające na rząd PiS - w sumie 64 proc. ("zdecydowanie lepiej" 46 proc., "raczej lepiej" 18 proc.).

Na koalicję rządzącą wskazało zaledwie dwa proc., a 34 proc. sympatyków opozycji oceniło, że gabinety w takim samym stopniu zadbały o portfele obywateli Polski.

Pozostali wyborcy zaznaczyli z kolei, że to rząd PiS lepiej zadbał o finanse Polek i Polaków - takiego zdania jest łącznie 53 proc. 31 proc. respondentów w tej grupie uważa, że poprzedni i obecny rząd zadbały tak samo, a 5 proc. postawiło na koalicję rządzącą. 11 proc. nie ma zdania.

Sondaż United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony w dniach 21-23 listopada 2025 r. na próbie 1000 osób metodą CATI&CAWI.

