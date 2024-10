Duda zdecydował w sprawie ustaw o TK. Zawrzało w komentarzach

Trybunał Konstytucyjny, Ruch Andrzeja Dudy w sprawie ustaw. Politycy komentują

" To nie prima aprilis. Andrzej Duda skierował do Trybunału Przyłębskiej ustawę, która ma ten sam Trybunał oczyścić z nielegalnych dublerów i odpolitycznić. Jeszcze tylko 303 dni" - napisała na platformie X.

Decyzja prezydenta w sprawie TK. Julia Przyłębska: Wniosek na bardzo wysokim poziomie

- Prezydent zauważył we wspomnianych ustawach liczne błędy i domniemane niekonstytucyjności. Dlatego postanowił, zgodnie z przysługującym mu uprawnieniami, zapytać o to, czy w istocie te błędy tam występują - tłumaczyła cytowana przez wPolsce24.

Dodała, że " to wniosek przygotowany na bardzo wysokim poziomie , nota bene jak wszystko, co wpływa z Kancelarii Prezydenta".

- Mówię to w kontekście licznych wypowiedzi, które często podważają kompetencje Głowy Państwa w tym zakresie. Tak że po tym wniosku widać, że Andrzej Duda to nie tylko prezydent, ale także świetny prawnik - mówiła Julia Przyłębska.

- Dziś terroryzuje się niektóre ośrodki władzy, by przestrzegały zaleceń rządu, co prowadzi do anarchii. Choćby obecny TK jest traktowany przez niektóre ośrodki władzy niewłaściwie m. in. przez marszałka Sejmu tak, jakby Szymon Hołownia zapomniał, że nie jest już showmanem, tylko pełni w państwie określoną funkcję - stwierdziła prezes TK.